Джастин, спой на удачу! Как Азеведо отпраздновал 30-летний юбилей в «Ак Барсе»

— С днем рождения, с юбилеем, Джастин, — звучало с разных сторон в раздевалке «Ак Барса» в воскресенье утром. Да-да, именно утром. На подготовку ко второму матчу серии казанцы съехались во дворец к 8.00.

И конечно… Ну что это за день рождения?! Даже не расслабишься толком. И партнеры ходят хмурые, даже и не в курсе, что у тебя сегодня юбилей… Никакого тебе торта в лицо, который наверняка бы прилетел в родной Канаде. В командеЗинэтулы Билялетдинова такое просто невозможно, по-моему.

Впрочем, заулыбаться партнеров день рождения Азеведо все же постепенно заставил. Владимир Ткачев даже целую речь поздравительную произнес. И явно не без задней мысли пожелал Джпстину «большой победы в Кубке Гагарина». Тут же оговорившись, что «только не на чемпионате мира», на который у Ткачева, в последний момент покинувшего расположение сборной России перед Олимпиадой, видимо, есть свои честолюбивые помыслы.

Порадовал креативом и Станислав Галиев , который, в духе японских самураев отвесил Джастину низкий и чинный поклон в пояс, приложившись лбом к его руке.

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Ну а у клуба на день рождения канадца были свои корыстные планы. Оказывается, несколько лет назад он в этот день спел свою любимую песню и «Ак Барс» потом вышел в финал.

Традиции в Казани чтут. Поэтому Азеведо пригласили в отдельный кабинет: «Надо спеть!». Джастин в ответ честно признался, что случай тот прекрасно помнит. Но вот что он пел тогда… Без понятия! Поэтому промурлыкал на удачу любимую песню своей двухлетней дочки, которая уже болеет за папу вечерами на казанских трибунах вместе с мамой.

Но главное, что форвард понимал — одними песнями в плей-офф себе настоящего подарка не сделаешь! Поэтому поздравил лично и себя, и всех болельщиков «Ак Барса» прямо на льду — красивыми и нужными голами.

В первом матче Азеведо забил гол ногой (его не засчитали). Потом попал в перекладину и штангу. И все же забросил решающую шайбу. Но это была просто разминка.

В день своего юбилея Джастин отметился сперва голом, который вывел казанцев вперед. А затем набрал еще одно результативное очко, когда «барсы» ставили в матче победную точку.

Его воскресный гол также оказался юбилейным — 100-м в КХЛ. А очередные набранные очки сделали Джастина лидером среди бомбардиров и снайперов нынешнего Кубка Гагарина — 18 (7+11) очков.

В общем, без подарка канадец в этот день точно не остался!