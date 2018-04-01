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Карпин считает, что ФК «Ростов» заслужил ничью в матче чемпионата России с ЦСКА
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Карпин считает, что ФК «Ростов» заслужил ничью в матче чемпионата России с ЦСКА 

Р-Спорт 50 минут назад
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» (Ростов-на-Дону) Валерий Карпин после поражения в матче 24-го тура чемпионата России с московским ЦСКА выразил мнение, что его команда заслужила ничью.
Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
"Сегодня ничего не получилось. На этом поле сложно было что-то сделать. Говорить о каком-то футболе тяжело. Не заработали очков, хотя заслужили ничью, — сказал Карпин, которого цитирует официальный сайт «Ростова». — Нам постоянно такие мячи залетают — то рикошет, то упадет кто-то. Поэтому нельзя говорить о везении-невезении. Списывать на это не надо. Это означает, что мы позволяем таким ситуациям случаться".
"Нам сейчас нужен результат. Мы заранее знали, что первые пять игр будут почти сплошь с командами из лидирующей группы. Хотелось больше, но надо смотреть на факты — у нас всего два набранных очка на старте второй части сезона", — добавил Карпин.
Главный тренер ростовчан рассказал, почему в середине второго тайма был заменен вратарь Сергей Песьяков, а также о состоянии других игроков.
" (У Песьякова) Проблемы со спиной. Могло в любой момент «заклинить». Травма случилась во время матча, — пояснил Крапин. — (Жан) Майер восстанавливается после травмы. (Александр) Зуев приехал из сборной с небольшим повреждением. Основная проблема была с исландцами: они три ночи не спали после перелета из Америки. (Бьорн) Сигурдарсон и вовсе не смог закончить игру, попросив замену".
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