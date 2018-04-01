ЦСКА впервые за 11 лет выиграл на «Олимпе» и обошел «Зенит»

«Зенитом». Столичные армейцы, победив в упорном поединке хозяев поля в Ростове с минимальным преимуществом, вышли на третью строчку первенства России после 24‐го тура. Итоговый счет 2:1 в пользу гостей. Этой победой ЦСКА подтвердил свое участие в чемпионской гонке, сократив отставание от лидирующего «Локомотива» вслед за «Спартаком»

Матч получился нервным. Игроки постоянно сходились в жестких единоборствах, вступали в споры и ругались друг с другом. Доставалось и судьям. Такому характеру игры немало поспособствовало плохое качество поля в Ростове — мяч заметно скакал при передачах низом, поэтому, в основном, его старались направлять верхом. Все три гола были забиты в неимоверной сутолоке у ворот после рикошетов и ошибок.

Счет открыли армейцы — на минуте Георгий Щенников в борьбе с защитником ухитрился подставить ногу под передачу и направить мяч в сетку. У «Ростова» было много шансов отыграться, но временами здорово играл Акинфеев, а футболисты хозяев были не очень точны при ударах по воротам и часто грешили в передачах. И все же гол в ворота ЦСКА состоялся — на минуте Сверрир Ингасон первым успел ударить по отскочившему от защитников соперника мячу и попал точно в угол. Победу же гостям принес Понтус Вернблум — неизменная

палочка-выручалочка

«красно-синих»

минуте он в шпагате замкнул прострел Натхо.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина никак не может одержать первую победу. А ЦСКА в этом матче удалось прервать неудачную серию — армейцы 11 лет не выигрывали до этого в Ростове на стадионе

«Олимп-2». В прошлый раз им довелось победить здесь 28 октября 2006 года благодаря двум мячам Ивицы Олича. Интересно, что в той игре забил также Тимофей Калачев , все еще играющий в ростовском клубе.

ЦСКА набрал 44 очка и находится в таблице чемпионата на третьей строчке. Второй с 47 очками — «Спартак», на первом — «Локомотив», у которого 49. Спартаковцы провели на одну игру больше остальных лидеров. Накануне

«красно-белые»

обыграли дома «Тосно».