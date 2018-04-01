Ещё
ЦСКА впервые за 11 лет выиграл на «Олимпе» и обошел «Зенит»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА впервые за 11 лет выиграл на «Олимпе» и обошел «Зенит» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Столичные армейцы, победив в упорном поединке хозяев поля в Ростове с минимальным преимуществом, вышли на третью строчку первенства России после 24‐го тура. Итоговый счет 2:1 в пользу гостей. Этой победой ЦСКА подтвердил свое участие в чемпионской гонке, сократив отставание от лидирующего «Локомотива» вслед за «Спартаком» и «Зенитом».
Матч получился нервным. Игроки постоянно сходились в жестких единоборствах, вступали в споры и ругались друг с другом. Доставалось и судьям. Такому характеру игры немало поспособствовало плохое качество поля в Ростове — мяч заметно скакал при передачах низом, поэтому, в основном, его старались направлять верхом. Все три гола были забиты в неимоверной сутолоке у ворот после рикошетов и ошибок.
Счет открыли армейцы — на  минуте Георгий Щенников в борьбе с защитником ухитрился подставить ногу под передачу и направить мяч в сетку. У «Ростова» было много шансов отыграться, но временами здорово играл Акинфеев, а футболисты хозяев были не очень точны при ударах по воротам и часто грешили в передачах. И все же гол в ворота ЦСКА состоялся — на  минуте Сверрир Ингасон первым успел ударить по отскочившему от защитников соперника мячу и попал точно в угол. Победу же гостям принес Понтус Вернблум — неизменная
палочка-выручалочка
«красно-синих»
минуте он в шпагате замкнул прострел Натхо.
«Ростов» под руководством Валерия Карпина никак не может одержать первую победу. А ЦСКА в этом матче удалось прервать неудачную серию — армейцы 11 лет не выигрывали до этого в Ростове на стадионе
«Олимп-2». В прошлый раз им довелось победить здесь 28 октября 2006 года благодаря двум мячам Ивицы Олича. Интересно, что в той игре забил также Тимофей Калачев, все еще играющий в ростовском клубе.
ЦСКА набрал 44 очка и находится в таблице чемпионата на третьей строчке. Второй с 47 очками — «Спартак», на первом — «Локомотив», у которого 49. Спартаковцы провели на одну игру больше остальных лидеров. Накануне
«красно-белые»
обыграли дома «Тосно».
360tv.ru: последние новости
Траурная акция по жертвам пожара в Кемерово прошла в Беслане Уилл Смит потерпел неудачу на свидании с роботом В ФК «Краснодар» назвали информацию о переходе Смолова в «Вест Хэм Юнайтед» вбросом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола26
ЦСКА обыграл «Ростов»13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение