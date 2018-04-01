Черчесов: не знаю, кому Кокорин и Дзюба показывали усы. Может быть, Грудинину

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о нападающем тульского «Арсенала» Артёме Дзюбе.

«Читал последнее интервью Дзюбы, в котором он говорил абсолютно правильные вещи. Если бы он не сказал, что у нас никаких вопросов не было, все бы сих пор так думали. Сейчас три игрока уехали со сборов, значит, тоже проблемы? Если футболист говорит, что не может играть, я могу только с врачом посоветоваться и принять то или иное решение. Если Камболов уехал, это не значит, что у нас конфликт. Дзюба сказал, что если будет в сборной, то будет выполнять все требования тренера. Сразу вопрос: а раньше не выполнял? Всегда было всё чётко. Он с 18 лет у меня играл. Если главный тренер сказал, что игрок уехал из-за болезни, игрок подтвердил, а журналисты говорят иное, то это к ним вопросы.

Главное, что он здоров и играет. Вчера был на матче «Арсенала» — это, конечно, совсем другой уровень по сравнению с игрой с французами. Как мы говорим, нужна готовность. Его задача — забивать. Кстати, обращу внимание на то, что его фамилия начала всплывать, только когда Кокорин получил травму. Какое отношение Дзюба имеет к Кокорину? Он также умеет забивать и проявлять себя. Мы всех смотрим, но надо быть готовым. Он прекрасно знает, что ждёт его в сборной на чемпионате мира.

Почему меня про Шатова не спрашиваете? Он тоже играет. Он скромный парень и играет в футбол. Типа вы смотрите и принимайте решение. А есть личности, которыми журналистам интересно жонглировать в публичном пространстве. В обойме ли Шатов? Они все в обойме. Они перешли сейчас. Оба год в футбол не играли.