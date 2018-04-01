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Черчесов: «Денисов лучший по отборам, но в чемпионате России»
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Черчесов: «Денисов лучший по отборам, но в чемпионате России» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызывает в национальную команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.
«Называются фамилии некоторых футболистов, которые не приглашались в сборную. Мы можем быть уверены, что вы посмотрели в команде всех сильнейших и лучших?» — спросили у Черчесова в программе «После футбола» на телеканале «Наш футбол».
«Я бы так не сказал. Мы все время говорим про одного человека, да? Такое чувство, будто этот один спасет мир. Денисов? Нет-нет-нет. Я про любого человека. Дело в том, что нам не удается посмотреть определенные связочки. Например, Головин и Кузяев не сыграли вместе ни одной секунды. Вот о чем я думаю, а не о том, что кого-то недовызвали. Мы всех смотрим, все смотрим. Кузяев был на одном сборе, Головин — на другом. Мы не хотим говорить про одного футболиста, кто бы это ни был. Мы говорим про связки и группы. Один человек на таком уровне ничего не сделает.
Общественность голосует за вызов Денисова в сборную? Мы формируем команду и делаем так, как считаем нужным. Отвечать за результат, в частности, мне. Что считаем нужным, то и делаем. Есть футбольные качества, есть личностные качества. Мы создаем коллектив, в котором того или иного игрока видим или не видим. Вот и все.
За любую работу надо отвечать. Есть пожелания болельщиков и журналистов, а мы видим то, что видим, и принимаем те решения, которые считаем правильными. Денисов лучший по отборам в чемпионате России? В чемпионате России. Вы ответили на свой вопрос.
У нас сейчас есть плеяда мобильных игроков, которые умеют и хотят играть футбол. В нашем понимании у них есть настоящее и будущее. Мы принимаем решения, которые считаем нужными», — сказал Черчесов.
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