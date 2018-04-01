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Паршивлюк: «Для меня игра с ЦСКА не была необычной, это был рядовой матч»
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Паршивлюк: «Для меня игра с ЦСКА не была необычной, это был рядовой матч» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Корреспонденту портала Euro-Football.Ru удалось взять интервью у футболиста «Ростова» Сергея Паршивлюка после неудачного поединка с ЦСКА в Ростове-на-Дону
Сергей, как игра, было сложно освоиться с таким соперником, как ЦСКА?
Первые минуты матча мы привыкали к стадиону и пытались присмотреться к сопернику, но затем здорово освоились и серьезно поджали соперника к воротам.
Поле как-то повлияло на игру? Может, мяч ходил плохо?
Да, действительно поле оставляет желать лучшего. В отдельных игровых эпизодах мяч подскакивал, и его было сложно обработать. В связи с этим возникали ошибки на ровном месте и потери.
Для вас, как бывшего игрока "Спартака", была принципиальна игра именно против ЦСКА?
Да нет, в принципе, игра как игра. Ничего особенного.
Валерий Георгиевич перед игрой с ЦСКА говорил о том, что все игроки команды до конца не восстановились после игр сборных. Кто-то, в частности, летел из-за океана, кто-то просто не успел придти в себя. Так ли это?
Мы пропустили на один гол больше, а потому проиграли, хотя моментов имели больше, чем ЦСКА. Придумывать оправдание сейчас нет смысла.
То есть?
Мы не смогли реализовать то большое количество моментов, которое было у нас, ЦСКА, по сути, имел два, и оба их претворил в забитые голы.
Что с Песьяковым? Что-то известно на данный момент?
Как я понял, ничего серьезного. Сейчас разговаривали в раздевалке, все в порядке. Практически.
А есть какая-то характеристика травмы?
Ну, он жаловался на боли в спине. Похоже, что что-то с мышцами.
Напомним, что «Ростов» проиграл ЦСКА со счетом 1:2.
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