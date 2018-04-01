Обляков: «Хотели вернуть за поражение должок „Зениту“

Полузащитник ФК «Уфа» Иван Обляков поделился своим мнением о матче с "Зенитом" (1:2) в эфире клубного канала.

— Мы владели преимуществом, но пропустили нелепые голы. К сожалению, не смогли дожать и до конца отыграться.

— Насколько погодные условия сказались на качестве поля? В такую погоду некомфортно играть.

— Мяч немного проскальзывал иногда, а так у нас равные погодные условия. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Погоду не обманешь.

— Ионуц Неделчару в свои ворота мяч отправил. Вы его пожурили или нормально отреагировали на этот момент?

— Да нет, все подбодрили, в этом ничего страшного нет, всякое случается, и такого больше не произойдет.

— Для вас матч имел принципиальное значение?

— Конечно, такой матч для меня немного особенный. Обидно, что не удалось выиграть сегодня. Хотели забить и вернуть за поражение должок, но не получилось.

— Судейством насколько довольны? Были ошибки?

— Такие моменты, даже не знаю… Пару там аутов и офсайдов, может быть, были неправильными, но должны были больше создавать и забивать свои голы.

— Пенальти был на Стоцком? Что он сам сказал?

— Стоцкий сказал, что коснулся, и Лунёв сам сказал, что коснулся ноги, сказал, что погладил, и за это не дают пенальти.

Сергей Семак работал в Питере. Пред матчем он говорил, что для него эта игра важна?

— Нет, это обычный матч. Мы на каждый матч настраиваемся, и неважно, кто против нас выходит играть, «Зенит» или «Амкар».

— В концовке матча вы там с боковым судьей разговаривали…

— По нашему мнению, он поднял офсайд, которого не было, и мы так рьяно отреагировали на это.

Напомним, что «Уфа» уступила «Зениту (1:2).