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Обляков: «Хотели вернуть за поражение должок „Зениту“
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Обляков: «Хотели вернуть за поражение должок „Зениту“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник ФК «Уфа» Иван Обляков поделился своим мнением о матче с "Зенитом" (1:2) в эфире клубного канала.
— Мы владели преимуществом, но пропустили нелепые голы. К сожалению, не смогли дожать и до конца отыграться.
— Насколько погодные условия сказались на качестве поля? В такую погоду некомфортно играть.
— Мяч немного проскальзывал иногда, а так у нас равные погодные условия. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Погоду не обманешь.
— Ионуц Неделчару в свои ворота мяч отправил. Вы его пожурили или нормально отреагировали на этот момент?
— Да нет, все подбодрили, в этом ничего страшного нет, всякое случается, и такого больше не произойдет.
— Для вас матч имел принципиальное значение?
— Конечно, такой матч для меня немного особенный. Обидно, что не удалось выиграть сегодня. Хотели забить и вернуть за поражение должок, но не получилось.
— Судейством насколько довольны? Были ошибки?
— Такие моменты, даже не знаю… Пару там аутов и офсайдов, может быть, были неправильными, но должны были больше создавать и забивать свои голы.
— Пенальти был на Стоцком? Что он сам сказал?
— Стоцкий сказал, что коснулся, и Лунёв сам сказал, что коснулся ноги, сказал, что погладил, и за это не дают пенальти.
Сергей Семак работал в Питере. Пред матчем он говорил, что для него эта игра важна?
— Нет, это обычный матч. Мы на каждый матч настраиваемся, и неважно, кто против нас выходит играть, «Зенит» или «Амкар».
— В концовке матча вы там с боковым судьей разговаривали…
— По нашему мнению, он поднял офсайд, которого не было, и мы так рьяно отреагировали на это.
Напомним, что «Уфа» уступила «Зениту (1:2).
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