Евгений Воронов: Самое обидное и пугающее из поражения от «Автодора» — команда, как мне показалось, не билась

— Я хочу извиниться перед нашими болельщиками. Это была отвратительная игра: проиграли все в защите, не забили ничего в нападении, но, самое обидное и пугающее — это то, что команда, как мне показалось, не билась. Мы ни при каких раскладах не имеем права так играть. — Такая игра сегодня как-то связана с расстройством из-за вылета из Еврокубка? — Нет. Во-первых, мы все профессионалы. Мы вылетели из Еврокубка больше двух недель назад, у нас было достаточно времени, чтобы оправиться от этого поражения, подготовиться к продолжению сезона, восстановить силы. Я скажу за игроков как капитан. После таких матчей каждый должен посмотреть на себя в зеркало и задать несколько вопросов: что ты делаешь, и достаточно ли ты делаешь для того, чтобы команда выигрывала? Мы не маленькие дети, чтобы из-за вылета терять контроль над собой. Ни одно поражение не дает ни малейшего шанса играть так при своих болельщиках. — У «Зенита» был длительный перерыв между играми — не создала ли эта ситуация дефицита в игровой практике, не был ли потерян игровой тонус? — Мы сыграли один товарищеский матч, пусть не было официальных игр, но мы работали в обычном режиме. Опять же, игра в нападении — это те действия, которые нужно хорошо чувствовать, и здесь действительно нужен тонус, но защита — это просто усердная работа. Ты должен выкладываться, вгрызаться в соперника, не дать обыграть себя один в один. Сегодня у нас этого не было. Можно долго рассуждать об игровой практике, но это применимо только к нападению. Можно не попасть, потерять мяч — хорошо, тогда давайте сыграем 51:50, но выиграем. Говорить о том, что на нас повлиял долгий перерыв — это попытка оправдаться. Нужно делать выводы, чтобы такого кошмара больше не повторилось, — приводит слова Воронова официальный сайт «Зенита». Напомним, «Зенит» дома проиграл «Автодору» со счетом 79:93. По ходу встречи саратовцы вели больше 30 очков. Самым результативным игроком стал форвард «Автодора» Коти Кларк, набравший 23 очка. У «Зенита» 18 баллами отметился Кайл Курич В таблице Единой лиги ВТБ петербуржцы занимают четвертое место. В 17 играх они одержали 12 побед. Саратовский клуб идет пятым с девятью выигранными матчами и восемью поражениями. 5 апреля «Автодор» примет дома УНИКС, а двумя днями позднее «Зенит» встретится в Петербурге с «Локомотивом-Кубанью».