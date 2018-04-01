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Валерий Масалитин: ЦСКА наиграл в матче с «Ростовом» на троечку
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Валерий Масалитин: ЦСКА наиграл в матче с «Ростовом» на троечку 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру команды в матче 24-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (2:1) на стадионе «Олимп-2».
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— Игры как таковой не было — вместо нее мы увидели одну борьбу, — приводит «Евро-Футбол.ру» слова Масалитина. — Честно говоря, вообще не ожидал, что в южном регионе будет такой плохой газон. Поле не позволяло командам показывать хороший футбол, поэтому они сбились на игру в воздухе, больше отбивались. Голы получились нелогичными, их даже не забивали, а закатывали. Кроме того, победный мяч Вернблума вызывает подозрения на офсайд.
— Кто из армейцев хорошо смотрелся персонально? — На таком поле никто особо не может выделяться. Но все равно мастерство, если оно есть, должно проявляться. Надо было либо действовать через фланги, либо грузить все на Вернблума и играть потом на подборе. По пятибалльной шкале ЦСКА наиграл всего лишь на троечку.
Напомним, голы в матче забили Георгий Щенников и Понтус Вернблум — у ЦСКА и Сверрир Ингасон — у «Ростова».
ЦСКА набрал 44 очка и вернулся на третье место. Команда отстает от «Спартака» на три очка и имеет игру в запасе.
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