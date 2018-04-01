Павел Яковлев: «Положение „Анжи“? Не все так страшно»

Полузащитник «Анжи» Павел Яковлев после ничьей против «Краснодара» (1:1) в матче 24-го тура премьер-лиги заявил, что турнирная ситуация клуба может измениться.

— Хотели выиграть, но всем командам тяжело с «Краснодаром играть», — сказал Яковлев. — Отличный стадион, отличная поддержка. Но у нас есть характер, сравняли счет, очки нам были нужны как воздух. Мы каждую игру стараемся бороться. Самое главное, что есть положительный результат, а очки будем считать после окончания чемпионата. Одного ли мы уровня с «Краснодаром»? Сравнивать команды, наверно, неправильно. «Краснодар» находится намного выше нас, мы боремся за выживание, он — за призовые места. На это нужно опираться. В любом матче можно обыграть соперника. Конечно, у «Краснодара» было тяжело выиграть, но мы имели хорошие моменты и не дали создать сопернику ничего серьезного. Закономерный результат.

— Скрипченко на пресс-конференции сказал, что хорошо разобрали «Краснодар» при подготовке. Команда действительно сейчас настолько предсказуема?

— Мы каждого соперника разбираем, и в этом случае нам также тренер объяснил слабые и сильные стороны «Краснодара». Нам надо было ликвидировать его сильные стороны и воспользоваться слабыми. Сейчас с хорошим настроением возвращаемся в Махачкалу, и надо подготовиться к оставшимся шести финалам. Давит ли турнирное положение? Знаете, я в этой борьбе уже давно и с разными командами. Конечно, тяжело бороться за выживание, место под солнцем, но надо быть наглее, смелее и увереннее. То есть побеждать в матчах, чтобы подняться выше. У нас в команде есть как опытные, так и молодые ребята. Мы стараемся как-то помочь друг другу, что-то подсказать и соответственно добиться результата. Не все так страшно. ( Екатерина ПОТАПОВА

Краснодар — Анжи