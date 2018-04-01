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Станислав Черчесов: Мы формируем команду и делаем так, как считаем нужным
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Станислав Черчесов: Мы формируем команду и делаем так, как считаем нужным 

Советский спорт 1 час назад
— Общественность голосует за вызов Денисова в сборную? Мы формируем команду и делаем так, как считаем нужным. Отвечать за результат, в частности, мне. Что считаем нужным, то и делаем. Есть футбольные качества, есть личностные качества. Мы создаем коллектив, в котором того или иного игрока видим или не видим. Вот и все.
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За любую работу надо отвечать. Есть пожелания болельщиков и журналистов, а мы видим то, что видим, и принимаем те решения, которые считаем правильными. Денисов лучший по отборам в чемпионате России? В чемпионате России. Вы ответили на свой вопрос, — рассказал Черчесов в эфире телеканала «Наш футбол».
Добавим, что перед чемпионатом мира сборная России проведет еще две контрольные встречи: с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня). Первый матч на ЧМ-2018 подопечные Черчесова сыграют 14 июня против Саудовской Аравии.
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