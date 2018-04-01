Иван Вишневский: Приедем в Челябинск, и там совсем будет другая игра

— Играли нормально, но, конечно, эмоции в таких матчах захлестывают. Ничего страшного не произошло. Приедем в Челябинск, и там совсем будет другая игра.

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РИА «Новости». Наша задача играть, а втроем, вчетвером, впятером — неважно. Выходим, бьемся. Если есть удаления, значит, нужно выстоять. Но стараемся меньше удаляться, нужно держать игру в равных составах, — передает слова Вишневского

Напомним, что счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Ак Барса». Следующая встреча команд состоится 3 апреля в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени.