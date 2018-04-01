Джанлука Виалли: «Челси» желает более лояльного тренера"

Экс-главный тренер «Челси» Джанлука Виалли считает, что клуб желает избавиться от Антонио Конте . При этом итальянец уверен, что его соотечественник сам готов покинуть Лондон.

— Конте ждет не дождется увольнения «Челси», — приводит Sky Sky Italia слова Виалли. — Ему не нравится, что клуб продает или покупает игроков, не посоветовавшись с ним. По правде говоря, «Челси» хотел бы более лояльного тренера.

Конте найдет место, где он снова сможет начать что-то важное. К нему выстроится очередь с предложениями о работе.

На данный момент «Челси» занимает пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, отставая от зоны Лиги чемпионов на восемь очков.