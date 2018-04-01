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Джанлука Виалли: «Челси» желает более лояльного тренера"
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Джанлука Виалли: «Челси» желает более лояльного тренера" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-главный тренер «Челси» Джанлука Виалли считает, что клуб желает избавиться от Антонио Конте. При этом итальянец уверен, что его соотечественник сам готов покинуть Лондон.
— Конте ждет не дождется увольнения «Челси», — приводит Sky Sky Italia слова Виалли. — Ему не нравится, что клуб продает или покупает игроков, не посоветовавшись с ним. По правде говоря, «Челси» хотел бы более лояльного тренера.
Конте найдет место, где он снова сможет начать что-то важное. К нему выстроится очередь с предложениями о работе.
На данный момент «Челси» занимает пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, отставая от зоны Лиги чемпионов на восемь очков.
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