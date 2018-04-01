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Екатеринбурженец стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо среди кадетов
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Екатеринбурженец стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо среди кадетов 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
1 апреля в Туле Кубок Европы по дзюдо среди кадетов — спортсменов не старше 18 лет. Воспитанник свердловской школы дзюдо Сергей Богословских завоевал бронзовую медаль.
Это первые соревнования такого уровня для Сергея, он только начал выступать в категории кадетов. В Туле екатеринбургский дзюдоист провел шесть поединков и уступил только в одном из них — за выход в полуфинал, поэтому не смог сражаться за первое или второе место.
Он победил соперников из Грузии, Армении, Киргизстана, Молдовы. А в схватке за бронзу, в дополнительном периоде малого финала, одолел товарища по команде Алексея Собянина.
— Сергей мог бороться и в финале, — отмечает тренер уральца Евгений Печуров, — допустил ошибку в схватке за выход в полуфинал, в целом же мы очень довольны результатом, учитывая, что это первый международный кадетский турнир у него. Продемонстрировал свои лучшие качества, теперь впереди — отбор на юношеские первенства Европы и мира.
Всего в Туле сражались свыше трехсот юношей и девушек из 19 стран. Из них 150 спортсменов — 72 юноши и 82 девушки — россияне.
В марте в Екатеринбурге прошел международный турнир по дзюдо «Большой шлем». Россияне завоевали 6 наград.
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