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Гончаренко прокомментировал перепалку с Вернблумом во время матча РФПЛ
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Гончаренко прокомментировал перепалку с Вернблумом во время матча РФПЛ 

RT на русском 19 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил свою перепалку с полузащитником команды Понтусом Вернблумом во время матча 24-го тура чемпионата России с «Ростовом». «У нас здоровый коллектив, в котором перепалка с Понтусом является здоровой ситуацией. Иногда с Понтусом не мешает поспорить, чтобы был выше градус игры или тренировки, когда это надо сделать», — заявил наставник в эфире телеканала «Наш футбол».
Ранее сообщалось, что Смолов извинился перед болельщиками за нецензурную лексику.
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