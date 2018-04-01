Гончаренко прокомментировал перепалку с Вернблумом во время матча РФПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил свою перепалку с полузащитником команды Понтусом Вернблумом во время матча 24-го тура чемпионата России с «Ростовом». «У нас здоровый коллектив, в котором перепалка с Понтусом является здоровой ситуацией. Иногда с Понтусом не мешает поспорить, чтобы был выше градус игры или тренировки, когда это надо сделать», — заявил наставник в эфире телеканала «Наш футбол». Ранее сообщалось, что Смолов извинился перед болельщиками за нецензурную лексику.