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Смолов извинился за мат в прямом эфире
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Смолов извинился за мат в прямом эфире 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, нецензурно выругавшийся во время замены в матче с «Анжи», извинился за несдержанность. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Ругаться матом — плохо! Особенно если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения.
Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой", — написал Смолов на своей странице в твиттере.
Он отметил, что играл в матче с ангиной.
Ранее сообщалось, что во время замены Смолов выругался матом и его слова попали в телеэфир.
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