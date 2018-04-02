Смолов извинился за мат в прямом эфире

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов , нецензурно выругавшийся во время замены в матче с «Анжи», извинился за несдержанность. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Ругаться матом — плохо! Особенно если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения.

Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой", — написал Смолов на своей странице в твиттере.

Он отметил, что играл в матче с ангиной.

Ранее сообщалось, что во время замены Смолов выругался матом и его слова попали в телеэфир.