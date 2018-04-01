Ещё
Смолов извинился за мат в матче с «Анжи» и объяснил, чем был недоволен
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смолов извинился за мат в матче с «Анжи» и объяснил, чем был недоволен 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов после матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» (1:1) извинился за свой мат, который попал в телетрансляцию матча, а также объяснил, чем он был недоволен.
При счёте 1:0 в пользу хозяев на 85-й минуте вместо Смолова на замену вышел Вандерсон. Уходя с поля под свист трибун, Фёдор сильно ругался матом, что попало в эфир телетрансляции матча.
«Ругаться матом — плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой. P. s. Мало кому интересно, но играл с ангиной сегодня», написал Смолов в «Твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
Черчесов: Шевченко сказал мне много интересного про сборную Саудовской Аравии Черчесов: И. Денисов — лучший по отборам в РФПЛ? В РФПЛ! Вот и ответ на вопрос Черчесов: не знаю, кому Кокорин и Дзюба показывали усы. Может быть, Грудинину
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола23
ЦСКА обыграл «Ростов»13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение