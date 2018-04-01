Смолов извинился за мат в матче с «Анжи» и объяснил, чем был недоволен

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов после матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» (1:1) извинился за свой мат, который попал в телетрансляцию матча, а также объяснил, чем он был недоволен.

При счёте 1:0 в пользу хозяев на 85-й минуте вместо Смолова на замену вышел Вандерсон. Уходя с поля под свист трибун, Фёдор сильно ругался матом, что попало в эфир телетрансляции матча.

«Ругаться матом — плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой. P. s. Мало кому интересно, но играл с ангиной сегодня», написал Смолов в «Твиттере».