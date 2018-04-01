Черчесов: «Шатов скромный парень и играет в футбол. Мол, вы смотрите и принимайте решение»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов доволен тем, что полузащитник «Краснодара» Олег Шатов , решившийся этой зимой покинуть «Зенит» в поисках игровой практики, не на словах, а делом пытается завоевать место в заявке национальной команды на чемпионат мира-2018.

«Почему меня про Шатова не спрашиваете? Он тоже играет. Он скромный парень и играет в футбол. Типа вы смотрите и принимайте решение. А есть личности, которыми журналистам интересно жонглировать в публичном пространстве.

Шатов и Дзюба — в обойме сборной. Хорошо, что оба перешли в другие команды, потому что они год не играли», — сказал Черчесов в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».