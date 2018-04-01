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Черчесов: «Шатов скромный парень и играет в футбол. Мол, вы смотрите и принимайте решение»
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Черчесов: «Шатов скромный парень и играет в футбол. Мол, вы смотрите и принимайте решение» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов доволен тем, что полузащитник «Краснодара» Олег Шатов, решившийся этой зимой покинуть «Зенит» в поисках игровой практики, не на словах, а делом пытается завоевать место в заявке национальной команды на чемпионат мира-2018.
«Почему меня про Шатова не спрашиваете? Он тоже играет. Он скромный парень и играет в футбол. Типа вы смотрите и принимайте решение. А есть личности, которыми журналистам интересно жонглировать в публичном пространстве.
Шатов и Дзюба — в обойме сборной. Хорошо, что оба перешли в другие команды, потому что они год не играли», — сказал Черчесов в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».
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Губернатор: «В течение двух недель поле «Ростова» удастся реанимировать» ЦСКА обыграл «Ростов» и вернулся на третье место в чемпионате Черчесов: «Плакаться о тех, кого нет, значит не доверять их сменщикам»
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