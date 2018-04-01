Скроботов дебютировал в «Зените» раньше Арашавина, Кержакова и Денисова 

Защитник "Зенита" Илья Скроботов в матче против «Уфы» заменил Игоря Смольникова и дебютировал в премьер-лиге в возрасте 17 лет и 269 дней. В более молодом возрасте первый матч чемпионата за сине-бело-голубых проводили только пять футболистов: Евгений Зезин (16 лет 114 дней), Александр Бураков (16 лет 333 дня), Джамалдин Ходжаниязов (17 лет 8 дней), Алексей Гасилин (17 лет 86 дней) и Михаил Трофимов (17 лет 247 дней). Для сравнения Александр Кержаков впервые сыграл за сине-бело-голубых в 18 лет 103 дня, Игорь Денисов — в 18 лет 142 дня, Андрей Аршавин — в 19 лет 76 дней. (Кирилл БУРДАКОВ)