Скроботов дебютировал за «Зенит» раньше Аршавина, Кержаков и Денисова 

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Илья Скроботов, который в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уфой» заменил Игоря Смольникова, дебютировал за команду в возрасте 17 лет 269 дней. Как сообщает «Спорт-Экспресс», Скроботов впервые вышел на поле в составе «Зенита» будучи моложе Александра Кержакова (18 лет 103 дня), Игоря Денисова (18 лет 142 дня) и Андрея Аршавина (19 лет 76 дней).
Самым молодым дебютантом в истории сине-бело-голубых был Евгений Зезин (16 лет 114 дней).
Ранее голкипер «Зенита» рассказал, что из-за ветра и снега плохо видел мяч в первом тайме матча с «Уфой».