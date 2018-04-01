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Скроботов дебютировал за «Зенит» раньше Аршавина, Кержаков и Денисова
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Скроботов дебютировал за «Зенит» раньше Аршавина, Кержаков и Денисова 

RT на русском 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Илья Скроботов, который в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уфой» заменил Игоря Смольникова, дебютировал за команду в возрасте 17 лет 269 дней. Как сообщает «Спорт-Экспресс», Скроботов впервые вышел на поле в составе «Зенита» будучи моложе Александра Кержакова (18 лет 103 дня), Игоря Денисова (18 лет 142 дня) и Андрея Аршавина (19 лет 76 дней).
Самым молодым дебютантом в истории сине-бело-голубых был Евгений Зезин (16 лет 114 дней).
Ранее голкипер «Зенита» рассказал, что из-за ветра и снега плохо видел мяч в первом тайме матча с «Уфой».
RT на русском: последние новости
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