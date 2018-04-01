Смолов обматерил болельщиков в конце матча с «Анжи»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов был заменен на 85-й минуте домашнего матча 24-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1).

Уходя с поля футболист подвергся освистыванию со стороны болельщиков. Это очень не понравилось форварду.

Уходя с поля Смолов выругался: «Пиз*ец, *ля, пи*ор*сы е*аные, я вашу маму е*ал».

После матча Смолов принес извинения за свое поведение: «Ругаться матом — плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой».