Александр Гришин: «Странно, что в Ростове до сих пор не смогли подготовить хороший газон»

Бывший полузащитник ЦСКА и экс-тренер армейской молодежки Александр Гришин в интервью «СЭ» назвал причины победы москвичей в выездном матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (2:1). Также специалист выразил мнение, что Витинью проигрывает конкуренцию Ахмеду Мусе.

— Если говорить о качестве игры, то оно удручающее. Как и поле. Странно, что в Ростове до сих пор не смогли подготовить хороший газон. Тогда был бы совсем другой футбол. А когда мяч до колен прыгает, стараешься сыграть уже попроще. Вот обе команды и грузили верхом 90 минут. Не было ярких комбинаций, проникающих передач, дриблинга. Только борьба, борьба, борьба…

— За счет чего ЦСКА вырвал победу?

— Просто армейцы свои моменты реализовали. В отличие от соперника. Спасибо Акинфееву, несколько раз выручал.

— Лучший игрок матча?

— Пусть будет Вернблум. Все-таки именно он принес ЦСКА важнейшие три очка. По этой игре трудно кого-то выделить. Все бились, старались, выкладывались. Но творить на таком поле невозможно.

— Муса прибавляет?

— Да. Раз регулярно выходит в основе — значит, приносит пользу. Вон, Витинью стал похуже играть — и сразу на лавочку присел. А Муса в каждом матче проделывает громадный объем работы, здорово прессингует защитников. Видно — парень хочет помочь команде. Это очень важно. (Александр КРУЖКОВ)

Интервью с Гришиным