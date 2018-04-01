В Новочебоксарске прошел «Бал юных патриотов» 

Конкурсная программа состояла из обязательной бальной программы и свободной бальной композиции.
В городе Новочебоксарске Чувашской Республики прошел «Бал юных патриотов» среди кадетов и юнармейцев.
Военный комиссар Новочебоксарска Сергей Баранов открыл бал, с приветственным словом выступила начальник отдела образования администрации города Светлана Родионова. В мероприятии приняли участие более 200 человек, представлявших Чебоксары, Новочебоксарск и Козловский район Чувашии.
Конкурсная программа состояла из обязательной бальной программы и свободной бальной композиции.
Первое место заняли юнармейцы представляющие «Новочебоксарский кадетский лицей имени Героя Советского Союза Кузнецова М. М.»