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Карпин: На этом поле мало что вообще могло получиться
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Карпин: На этом поле мало что вообще могло получиться 

LiveSport.Ru 43 минуты назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 24-го тура чемпионата России.
«Ничего не получилось. На этом поле, конечно, мало что вообще могло получиться, играть было сложно. Не получилось взять хотя бы очко, ибо ничью мы заслуживали.
У Песьякова со спиной что-то случилось. В любой момент могло заклинить, поэтому не стали ждать, решили заменить.
То, что такие мячи регулярно залетают, и не только в игре с ЦСКА, значит, что нельзя говорить о везении-невезении. Списывать на это не надо. Это означает, что мы позволяем таким ситуациям случаться.
Не знаю даже, что было в первом голе до рикошета — удар или прострел, но мы позволили его сделать. Так же как и в Туле — дали сделать прострел в штрафную.
Можно спорить о динамике по дистанции, учитывая сложность соперников, но результаты все равно нужны. Мы заранее знали, что первые пять игр будут почти сплошь с командами из лидирующей группы.
Заслужили ли больше, чем получили — может быть, но нужен результат. Недобрали очков, конечно, хотелось больше, но это все досужие разговоры. А по факту два очка за четыре матча.
Для меня никакого значения не имеет то, что поможем "Спартаку" если остановим «Локомотив» в следующем туре. «Спартаку» помогать — это неважно. Нам надо «Ростову» помочь.
Майер и прошлый матч не играл, восстанавливается после травмы. Зуев приехал из сборной с небольшим повреждением.
Сильно ли помешали матчи сборных? По какой шкале это оценить, никто не знает. Основная проблема была с исландцами — они три ночи не спали после перелета из Америки. Наверное это как-то повлияло.
Сигурдарсон не смог закончить игру, попросил замену — наверное, это говорит о чем-то», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».
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