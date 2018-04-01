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Джанлуиджи Доннарумма: «Дерби с „Интером“ словно плей-офф Лиги чемпионов»
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Джанлуиджи Доннарумма: «Дерби с „Интером“ словно плей-офф Лиги чемпионов» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма отметил, что его команда разочарована результатом матча 30-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:3). Голкипер также добавил, что миланцы отдадут все силы, чтобы одержать победу в дерби с «Интером».
— Мы разочарованы этим результатом, но мы сражались с «Ювентусом» на равных до последних минут, — сказал для Milan TV Доннарумма. — Мы увезем домой отличную игру, но не результат, несмотря на множество голевых моментов. «Ювентус» выиграл матч на физическом уровне, но не в техническом. Они наказали нас в тех ситуациях, когда мы должны были действовать внимательнее.
Теперь мы с нетерпением ждем того, что фактически представляет собой плей-офф Лиги чемпионов — дерби с «Интером». Мы отдадим все силы, чтобы выиграть игру.
Икарди? Мауро — невероятный нападающий, безусловно, один из лучших. Но надеюсь, что я выиграю битву между нами.
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