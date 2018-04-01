Александр Гришин: «Я бы на месте Головина уже уехал бы за границу» 

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» оценил шансы Ахмеда Мусы и Александра Головина на отъезд в зарубежные чемпионаты. По мнению специалиста, нигерийцу больше подойдет Испания, а россиянин способен заиграть где угодно.
— С такой игрой в английской премьер-лиге Мусе ничего не светит?
— Мне изначально казалось, что Муса сделал неправильный выбор. С его комплекцией сложно проявить себя в Англии. Там все футболисты мощнее и быстрее. Вот испанский чемпионат ему бы подошел.
— А Головину?
— Если будет доверие тренера — Саша заиграет где угодно. Я бы на месте Головина уже уехал бы за границу. Он на пике формы, спрос есть. Надо расти, двигаться вперед. Думаю, в клубе это понимают и парня отпустят. (Александр КРУЖКОВ)