Александр Гришин: «Я бы на месте Головина уже уехал бы за границу»

— С такой игрой в английской премьер-лиге Мусе ничего не светит?

— Мне изначально казалось, что Муса сделал неправильный выбор. С его комплекцией сложно проявить себя в Англии. Там все футболисты мощнее и быстрее. Вот испанский чемпионат ему бы подошел.

— А Головину?

— Если будет доверие тренера — Саша заиграет где угодно. Я бы на месте Головина уже уехал бы за границу. Он на пике формы, спрос есть. Надо расти, двигаться вперед. Думаю, в клубе это понимают и парня отпустят. (Александр КРУЖКОВ)