Классон: «Я не знаю, что происходит с „Краснодаром“, но надо что-то делать»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон подвёл итоги матча с «Анжи» (1:1) в смешанной зоне.

— Ваши впечатления после такой концовки?

— Я очень расстроен, сегодня у нас ничего не получалось, мы делали все из рук вон плохо. Не получалась распасовка, мяч часто теряли, контратаки проваливали.

— Как оцените дебют Калинина? Какую, на ваш взгляд, он роль сыграл в вашем голе, насколько важны были его действия?

— Я считаю, что для нашей команды, для нашего стиля очень важны прострелы и навесы в штрафную. Он сделал именно то, что нужно было, он подал мяч, тот начал там прыгать и в итоге попал ко мне, а я забил.

— Голевая передача за сборную, гол за клуб, насколько удачная лично для вас неделя получилась?

— Не считаю, что неделя сколь либо успешная, потому что Чили мы проиграли в итоге, а с «Анжи» тоже неважно. Личный зачет, гол плюс пас, это мне все равно.

— Повлияла ли пауза на игры сборных на «Краснодар»? Обычно многие клубы играют из рук вон плохо, тот ли это случай?

— Я не знаю, должна ли такая проблема вообще возникать, я могу говорить только про себя. Последнюю игру я провел в субботу. Там больше недели у меня было, чтобы восстановиться и сыграть нормально.

— Весной «Краснодар» и «Анжи» набрали одинаковое количество очков. Можно ли сказать, что сейчас ваша команда не превосходит махачкалинцев в футболе, в уровне?

— Что касается именно сегодня, мы ничем не лучше «Анжи», а если вообще посмотреть статистику, соперник больше ударов нанес по воротам. Я не знаю, что происходит, и что менять, но надо что-то делать. Надеюсь, мы преодолеем эту неудачу и к матчу с "Зенитом" подойдем в лучшем состоянии.

— Считается, что «Краснодар» очень любит атаковать через центр. Может быть, не хватает игры через фланги?

— Я считаю, что именно сегодня у «Краснодара» гораздо больше было моментов, когда мы атаковали через фланги и заканчивали атаки прострелами и навесами. В дальнейшем тоже нужно так делать, потому что российские команды привыкли к нам, к тому, что мы атакуем через центр. А еще лучше сочетать одно с другим и комбинировать.

— Что больнее для команды — поражение от «Уфы» или вот такая ничья с «Анжи»?

— Наверное, сегодня более обидная ничья, потому что потеряли очки в самом конце, соперник сравнял счет на 94-й минуте, а с нашей стороны игра получилась плохой. Я не знаю, в чем проблема. С «Уфой» тоже был плохой матч, но сегодня тоже.

В четырёх весенних турах «Краснодар» набрал пять очков и откатился на пятое место.