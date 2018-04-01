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Макеев: «ЦСКА для меня обычный соперник»
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Макеев: «ЦСКА для меня обычный соперник» 

Евро-футбол.Ру 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Ростова» Евгений Макеев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2).
— Считаю, нам не повезло сегодня. Но сама встреча получилась очень тяжелой. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков. Они придавали нам сил, но, к сожалению, мы не смогли их порадовать сегодня.
— Следующие три домашние игры пройдут на новом стадионе.
— Нужно будет брать максимальное количество очков. Пора исправлять положение в турнирной таблице.
— Вы долгое время провели в "Спартаке". Матч против ЦСКА был принципиальным?
— Нет, для меня это обычный соперник. На каждую игру стараюсь настраиваться по-боевому, поэтому не могу сказать о принципиальности.
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