Макеев: «ЦСКА для меня обычный соперник»

Защитник «Ростова» Евгений Макеев прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2).

— Считаю, нам не повезло сегодня. Но сама встреча получилась очень тяжелой. Отдельно хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков. Они придавали нам сил, но, к сожалению, мы не смогли их порадовать сегодня.

— Следующие три домашние игры пройдут на новом стадионе.

— Нужно будет брать максимальное количество очков. Пора исправлять положение в турнирной таблице.

— Вы долгое время провели в "Спартаке" . Матч против ЦСКА был принципиальным?

— Нет, для меня это обычный соперник. На каждую игру стараюсь настраиваться по-боевому, поэтому не могу сказать о принципиальности.