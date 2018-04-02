«Манчестер Юнайтед» купит Юмтити и Алекса Сандру за 117 миллионов евро?

"Манчестер Юнайтед" намерен в летнее трансферное окно подписать защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити и игрока обороны «Ювентуса» Алекса Сандру, утверждает The Sunday Times . Сообщается, что руководство манкунианцев готово заплатить за Юмтити сумму отступных в размере 60 миллионов евро. Также боссы «МЮ» готовы удовлетворить запросы «Ювентуса», который запрашивает 57 миллионов за Сандру.

В нынешнем сезоне 24-летний Юмтити провел за «Барсу» 34 матча во всех турнирах. На счету 27-летнего Сандру 31 игра за «Юве», три гола и пять результативные передач.