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«Манчестер Юнайтед» купит Юмтити и Алекса Сандру за 117 миллионов евро?
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«Манчестер Юнайтед» купит Юмтити и Алекса Сандру за 117 миллионов евро? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Манчестер Юнайтед" намерен в летнее трансферное окно подписать защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити и игрока обороны «Ювентуса» Алекса Сандру, утверждает The Sunday Times. Сообщается, что руководство манкунианцев готово заплатить за Юмтити сумму отступных в размере 60 миллионов евро. Также боссы «МЮ» готовы удовлетворить запросы «Ювентуса», который запрашивает 57 миллионов за Сандру.
В нынешнем сезоне 24-летний Юмтити провел за «Барсу» 34 матча во всех турнирах. На счету 27-летнего Сандру 31 игра за «Юве», три гола и пять результативные передач.
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