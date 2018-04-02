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Самюэль Юмтити: «Знаю об интересе нескольких клубов, но сосредоточен на игре за „Барселону“
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Самюэль Юмтити: «Знаю об интересе нескольких клубов, но сосредоточен на игре за „Барселону“ 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити заявил, что не думает об уходе из команды в ближайшее время. Ранее в СМИ появилась информация, что "Манчестер Юнайтед"​ готов заплатить за француза 60 миллионов евро, прописанных в контракте в качестве отступных.
— Мое будущее — это тема, о которой я не хочу говорить слишком много, — цитирует Goal Юмтити. — Переговоров о продлении контракта не было. Что касается слухов, то я знаю об интересе нескольких клубов. Но опять же, у меня есть много целей, связанных с «Барселоной», поэтому на данный момент вопрос об уходе не возникает. Тем не менее, в футбольном мире все идет очень быстро. Но могу сказать, что сейчас я очень счастлив. Конечно, сумма отступных прописана в моем контракте. Все знают об этом, но меня это не интересует.
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