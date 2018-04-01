Михаил Грушевский: «Ростову» позволяют который матч подряд играть на этой адской, колхозной поляне

— Мы увидели на поле отсутствие поля, а также отсутствие футбола как такового. Скорее, это была сдержанная разновидность регби, коллективы были вынуждены так играть, никакого содержательного и креативного футбола не было вообще. Хорошо для болельщиков ЦСКА, что всё так и закончилось, и что у нас есть Вернблум, и в целом есть командный дух, атлетическая неукротимость. У «Ростова» были свои шансы, и если бы мы были чуть менее удачливы в концовке, могла быть и ничья.

Валерий Масалитин : ЦСКА наиграл в матче с «Ростовом» на троечку