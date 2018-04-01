Михаил Грушевский: «Ростову» позволяют который матч подряд играть на этой адской, колхозной поляне 

— Мы увидели на поле отсутствие поля, а также отсутствие футбола как такового. Скорее, это была сдержанная разновидность регби, коллективы были вынуждены так играть, никакого содержательного и креативного футбола не было вообще. Хорошо для болельщиков ЦСКА, что всё так и закончилось, и что у нас есть Вернблум, и в целом есть командный дух, атлетическая неукротимость. У «Ростова» были свои шансы, и если бы мы были чуть менее удачливы в концовке, могла быть и ничья.
Валерий Масалитин: ЦСКА наиграл в матче с «Ростовом» на троечку
А в целом, рассуждать о качестве футбола просто невозможно! На мой взгляд, то, что в Ростове, в южном городе, команда позволяет себе поле такого состояния. Поэтому у меня возникает вопрос, как «Амкар» лишили права проводить матчи на хоть и отвратительной, но ровной синтетике, а «Ростову» позволяют который матч подряд играть на этой адской, колхозной поляне. Это позор всего чемпионата, на мой взгляд, — передает слова Грушевского Rusfootball.info.
Напомним, голы в матче забили Георгий Щенников и Понтус Вернблум — у ЦСКА и Сверрир Ингасон — у «Ростова».