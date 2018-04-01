В Ростове-на Дону прошел турнир по стендовой стрельбе

Недавно в Ростове-на-Дону образовательный центр ДОСААФ — ДГТУ (Донской государственный технический университет) провел турнир по стендовой стрельбе (двоеборью) в стрелково-стендовом комплексе военно-охотничьего общества.

Недавно в Ростове-на-Дону образовательный центр ДОСААФ — ДГТУ (Донской государственный технический университет) провел турнир по стендовой стрельбе (двоеборью) в стрелково-стендовом комплексе военно-охотничьего общества.

Перед состязаниями руководитель образовательного центра ДОСААФ, заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер РФ, мастер спорта, доцент Н. Могилинец вручил членские билеты ДОСААФ пяти участникам турнира и членам стрелкового клуба ОЦ ДОСААФ — ДГТУ, а также главному судье соревнований А. Чекалову и председателю стрелкового клуба ОЦ ДОСААФ — ДГТУ Д. Тугуши.

Успешно пройдя сито отборочных стартов, в финале отличились А. Чекалов, К. Хведелидзе и А. Жужман. А обладателем главного приза — переходящего кубка образовательного центра ДОСААФ — ДГТУ стал Д. Тугуши.