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В Ростове-на Дону прошел турнир по стендовой стрельбе
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В Ростове-на Дону прошел турнир по стендовой стрельбе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Недавно в Ростове-на-Дону образовательный центр ДОСААФ — ДГТУ (Донской государственный технический университет) провел турнир по стендовой стрельбе (двоеборью) в стрелково-стендовом комплексе военно-охотничьего общества.
Недавно в Ростове-на-Дону образовательный центр ДОСААФ — ДГТУ (Донской государственный технический университет) провел турнир по стендовой стрельбе (двоеборью) в стрелково-стендовом комплексе военно-охотничьего общества.
Перед состязаниями руководитель образовательного центра ДОСААФ, заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер РФ, мастер спорта, доцент Н. Могилинец вручил членские билеты ДОСААФ пяти участникам турнира и членам стрелкового клуба ОЦ ДОСААФ — ДГТУ, а также главному судье соревнований А. Чекалову и председателю стрелкового клуба ОЦ ДОСААФ — ДГТУ Д. Тугуши.
Успешно пройдя сито отборочных стартов, в финале отличились А. Чекалов, К. Хведелидзе и А. Жужман. А обладателем главного приза — переходящего кубка образовательного центра ДОСААФ — ДГТУ стал Д. Тугуши.
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