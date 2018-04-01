Томские парапланеристы открыли сезон

Победители и призёры награждены медалями и дипломами, все участники получили памятные подарки.

В Лагерном саду Томска в рамках спартакиады ДОСААФ состоялся чемпионат Томской области по спорту сверхлёгкой авиации (скоростное парение).

В небе над террасами сада пилоты устроили зрелищную гонку. По словам организаторов, повезло с погодой — сильный ветер помог показать спортсменам все своё мастерство.

Для тех же, кто не умеет летать, но тоже вдохновлён романтикой полетов, областная федерация спорта сверхлёгкой авиации подготовила подарки. Любой зритель мог сфотографироваться на фоне парапланов и получить за публикацию в интернете парапланерный календарь.

В мужских состязаниях тройку призёров возглавил Александр Исаев , вслед за которым расположились Артём Соколовский и Александр Люст. Среди женщин первое место выиграла Алёна Шабалина, на втором — Влада Краюхина и «бронза» у Анастасии Люст.

Победители и призёры награждены медалями и дипломами, все участники получили памятные подарки.

В организации первого старта парапланеристов активно участвовали региональное отделение ДОСААФ и департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.ф