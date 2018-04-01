Эль-Кабир: «Очень часто пересекались с Промесом на поле в детстве»

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир в интервью предматчевому журналу клуба рассказал, за какую сборную он хотел бы выступать, о своей карьере в Швеции, о том, кого знает в России, и об арене в Екатеринбурге.

— Отман, твои родители переехали из Марокко в Голландию ещё до твоего рождения. Почему они это сделали?

— Туда моя семья переехала ещё в 70-е годы. В Голландии нужны были рабочие. И мой отец поехал туда. Через два года переехала и мама.

— Тебе никогда не предлагали играть за сборную Марокко?

— Нет. Моего брата однажды вызвали в сборную. Он находился в заявке на игру, но на поле не вышел.

— Ты бы согласился играть за сборную Марокко?

— Конечно. Если бы пришлось выбирать между Голландией и Марокко, то обязательно бы выбрал Марокко.

— Почему в Голландии клубы делают ставку на подготовку перспективных игроков и их продажу?

— Хороший вопрос. В 80-х и 90-х годах голландские клубы выигрывали трофеи в Европе. Сейчас ситуация изменилась. Выращивают игроков, которых продают. Могут продать за 30, 40 миллионов. Трудно мне ответить на этот вопрос. Они выбрали такую стратегию. И это получается у них.

— В Швецию уехал играть вместе с братом?

— Да. В 2010 году мы поехали вместе. Это была первая моя поездка за границу. Надо было привыкнуть ко многому. Потом я вернулся в Голландию. И в следующий раз в Швецию приехал уже один.

— Расскажи про посещаемость в чемпионате Швеции?

— Посещаемость хорошая. Особенно в последние пару лет, и особенно в Стокгольме. Если мы играли с командами из середины таблицы, то приходило по 10-15 тысяч человек. А если это было стокгольмское дерби, то на стадионе был аншлаг. Мы играли перед тридцатью тысячами людей. В Швеции любят футбол.

— Шведские клубы устраивают пиар-акции?

— Да, но, по-моему, ни в одной из них не участвовал. Но нередко проходят благотворительные мероприятия или акции на улицах города. Иногда моя команда ездила в гости к спонсорам. В этом плане в Швеции активная жизнь.

— Оранжевый — главный цвет "Урала" и футбола в Голландии. Этому факту придавал значение?

— Да, знал, что оранжевые цвета — цвета «Урала». Я привык к оранжевому, потому что это и популярный цвет в Голландии. Мне он очень нравится.

— В чемпионате России есть знакомые в других командах?

— Скоро предстоит игра против "Спартака" . С Промесом найдёте, о чём поговорить?

— Да, конечно. Мы очень часто пересекались с ним на поле в детстве. Думаю, когда встретимся, повспоминаем то время.

— Что супруге рассказал про Екатеринбург?

— Сказал, что пока здесь холодно. Но город хороший, большой. Обещают тёплое лето. Она как раз приедет в этот период. Надеюсь, ей понравится.

— Какие у тебя мысли, когда узнал о том, что такое выезд в Хабаровск?

— Знал, что много лететь предстоит, что будет большая разница во времени. Но это часть нашей работы. И к тому же, это не самый длинный перелёт в моей жизни. Однажды летел 12 часов до Южной Африки.

— Какие впечатления от «Екатеринбург Арены»?

— Очень хороший и современный стадион. Приятно будет на нём играть. Сначала меня удивило, что сохранены старые фасады. Но когда узнал, что это часть ещё первого стадиона, был приятно удивлён.

— Какой стадион тебя впечатляет больше всего?