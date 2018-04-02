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Дубль Депая принес победу «Лиону» в матче с «Тулузой»
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Дубль Депая принес победу «Лиону» в матче с «Тулузой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
В матче 31-го тура чемпионата Франции «Лион» дома переиграл «Тулузу» со счетом 2:0. В составе лионцев дубль оформил нападающий Мемфис Депай.
"Лион" занимает четвертое место турниной таблицы лиги 1, набрав 60 очков. «Тулуза», в активе которой 30 очков, осталась на 17-й строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1  31-й тур  "Лион" — «Тулуза» — 2:0 (2:0)
Голы: Депай, 23 (1:0). Депай, 43 — с пенальти (2:0).
"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва, Менди, Депай (Гуири, 88), Тузар, Ауар, Ндомбеле, Траоре (Ферри, 82), Корне (Маолида, 36).
"Тулуза": Лафон, Силла, Жюльен (Фортес, 26), И. Диоп, Аду, Каюзак, Имбула (Тойвонен, 76), Сангаре, Градель, Саного, Жан (Мубеле, 69).
Предупреждения: Тузар, 69. Каюзак, 78.
Судья: Бастьен.
1 апреля. Лион. Стадион Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres).
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