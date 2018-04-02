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Алексей Потапов: Билялетдинов — человек, который может завести с полуоборота
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Алексей Потапов: Билялетдинов — человек, который может завести с полуоборота 

Советский спорт 1 час назад
— Не совсем получилось начало, — приводит слова Потапова официальный сайт «Ак Барса». — Слава богу, что развернули игру, смогли победить. Такие матчи зрелищные для зрителей, но нам надо менять начало игры.
— За счет чего удалось переломить ход матча? — В раздевалке перед вторым периодом тренер внес коррективы, немножко завел нас. Мы вышли играть уже совершенно по-другому.
— Какие-то особенные слова вам сказал? — Безусловно. Билялетдинов — человек, который может завести с полуоборота.
— Нет проблем с недооценкой соперника? — Тренер перед серией изначально сказал, что «Трактор» в финале не случайно. Здесь вообще нет случайных команд. Мы полностью серьезно готовимся.
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