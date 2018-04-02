Алексей Потапов: Билялетдинов — человек, который может завести с полуоборота

— Не совсем получилось начало, — приводит слова Потапова официальный сайт «Ак Барса». — Слава богу, что развернули игру, смогли победить. Такие матчи зрелищные для зрителей, но нам надо менять начало игры.

— За счет чего удалось переломить ход матча? — В раздевалке перед вторым периодом тренер внес коррективы, немножко завел нас. Мы вышли играть уже совершенно по-другому.

— Какие-то особенные слова вам сказал? — Безусловно. Билялетдинов — человек, который может завести с полуоборота.

— Нет проблем с недооценкой соперника? — Тренер перед серией изначально сказал, что «Трактор» в финале не случайно. Здесь вообще нет случайных команд. Мы полностью серьезно готовимся.