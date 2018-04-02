«Фейеноорд» — «Эксельсиор» — 5:0. Видеообзор матча

В матче 29-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Эксельсиор». Встреча проходила на стадионе «Фейеноорд — Де Куйп» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Жан-Поль Бутьюс, Йенс Торнстра , Тонни де Вильена и Стивен Бергёйс . Ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Эксельсиора» Йорди де Вейс.

«Фейеноорд» (51 очко) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Эксельсиор» (35) находится на 11-й строчке.