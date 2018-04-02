Символ «Бенфики» орел, улетевший со стадиона, вернулся спустя сутки

Необычный случай произошел перед стартовым свистком матча 28-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Виторией Гимараеш». Орел (символ клуба из Лиссабона) является обязательным участником предматчевой программы «Бенфики». Птицу выносят на центр поля, после чего она взлетает, делает в воздухе несколько кругов по периметру стадиона «Эштадиу Да Луш», а после приземляется. Однако на этот раз все пошло не согласно плану. Орел, выпущенный на свободу, взмыл вверх и вылетел за пределы стадиона и не вернулся.

К радости местных болельщиков, пресс-служба «Бенфики» спустя сутки объявила о том, что орел вернулся целым и невредимым.

Сам матч завершился победой «Бенфики» со счетом 2:0.

Видео эпизода, когда птица вылетела за пределы стадиона, можно посмотреть.