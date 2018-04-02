Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Продолжается турнир прогнозов, 44-й тур которого посвящен матчам национальных чемпионатов и еврокубков.

3 апреля

21:45 Севилья — Бавария (ЛЧ)

4 апреля

18:30 Крылья Советов — Спартак (Кубок России)

19:30 Милан — Интер (Серия А)

21:45 Барселона — Рома (ЛЧ)

21:45 Ливерпуль — Манчестер Сити (ЛЧ)

5 апреля

22:05 Арсенал — ЦСКА (ЛЕ)

22:05 Атлетико — Спортинг (ЛЕ)

22:05 Лацио — Ред Булл (ЛЕ)

22:05 РБ Лейпциг — Марсель (ЛЕ)

Начисление очков остается прежним — 3 очка за угаданный счет, 2 — за угаданную разницу, 1 — за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!