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Эрик Бикфалви: Удаление? Мы все люди, нам свойственно делать ошибки
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Эрик Бикфалви: Удаление? Мы все люди, нам свойственно делать ошибки 

Советский спорт 37 минут назад
Эрик, какие впечатления от «Екатеринбург Арены»? — Приятно было играть на новом стадионе. Он мне очень понравился, — приводит слова Бикфалви официальный сайт «Урала». — Это огромный шаг для команды и города. Огромное спасибо болельщикам, которые в огромном количестве пришли поддержать нас. В следующем домашнем матче постараемся их порадовать победой.
— Расскажи о своем голе. — Ничего особенного. Просто прибежал в штрафную площадь и ударил головой.
— Какие эмоции вызвало удаление? — Даже не знаю, что сказать. Была ли вторая желтая карточка? Получил ее в 70 метрах от своих ворот. Первую карточку тоже получил в спорной ситуации. Навас тоже мог получить вторую желтую карточку, когда мы убегали в контратаку. Но мы все люди. Нам свойственно делать ошибки. Обидно, конечно, что пропускаю игру. Но у нас есть футболисты, которые готовый выйти на поле. Они готовы доказать, что готовы играть в стартовом составе. Поэтому, будем надеяться, что все будет хорошо.
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