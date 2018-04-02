«Грудь увеличила?»: Яна Рудковская показала пикантное видео

43-летняя продюсер и телеведущая Яна Рудковская регулярно делится личными фотографиями со своими поклонниками, которые привыкли видеть ее элегантной и утонченной. Однако последний ролик звезды многие из них назвали пошлым и вульгарным.

Яна Рудковская умеет удивлять публику. Сейчас она находится в Париже, где решила принять участие в пикантной фотосессии. А ролик этого события Яна по традиции разместила в своем микроблоге. На нем она танцует в полупрозрачном платье от Dior с полуобнаженной грудью и в таинственной маске. «Горячий бэкстейдж со съемки невероятной Эллен фон Унверт. Скоро выложу не менее горячие фото. Не пропустите! Не зря Эллен входит в десятку лучших фотографов мира!» — прокомментировала это видео Рудковская.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию среди подписчиков Рудковской. Часть из их выразила мнение о том, что подобный наряд и движения ее недостойны, а другие решили, что Яна сделала пластическую операцию и увеличила грудь: «А-ля » Зоя Буряк » «Мне не нравится такой имидж. Пошловато, вульгарно и смешно. А главное, зачем? Уже все равно не шешнадцать!» «Яночка, это фотосессия портит вашу индивидуальность! Это вам не к лицу!» «Все-таки увеличила грудь?» «Силикон в грудь вставила? Как-то некрасиво смотрится, слишком большая получилась»

Однако нашлись и такие фолловеры, которым очень понравилась Яна в новом для нее раскованном амплуа: «Всем бы завистникам выглядеть, так, как Яна, имея трёх детей» «Яночка, я восхищена вашей фигурой!» «Шикарные формы! Молодец!»

Напомним, Яна Рудковская счастлива во втором браке с 35-летним олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко уже более 8-ми лет. Звездная пара воспитывает 6-летнего сына Сашу. Яна тщательно следит за своим внешним видом. При росте 168 см ее вес составляет всего 48 кг.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 31 Мар 2018 в 7:23 PDT Яна Рудковская ощущает себя молодой внутри и снаружи. И даже еще планирует подарить своим детям маленькую сестренку или братишку.