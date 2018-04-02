Венгер: «Выйдет ли Ляказетт в старте на матч с ЦСКА? Давайте подождем»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил сомнения по поводу того, сможет ли нападающий Александр Ляказетт принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА, который пройдет в Лондоне 5 апреля. Французский форвард пропустил около двух месяцев из-за травмы, а 1 апреля вышел на замену в матче АПЛ со «Сток Сити» и помог «канонирам» добитсья убедительной победы со счетом 3:0.

”Ляказетту пока не хватает игровой практики. Он отсутствовал два месяца. На тренировках он выглядит хорошо. Сколько времени он может проводить на поле? Пока не знаю. Конечно, ему нужно еще пару матчей, чтобы вернуться в форму. Выйдет ли он в старте в четверг? Давайте немного подождем”, — приводит слова Венгера Evening Standart.

Французский специалист также сомневается по поводу участия в матче с ЦСКА голкипера Петра Чеха, который пропустил матч со «Стоком» из-за травмы.

”Чех сегодня выглядит лучше, возможно, он сможет немного потренироваться. Я не уверен, что он будет готов к четвергу”, — добавил Венгер.