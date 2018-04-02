«Бавария» решила выкупить Хамеса у «Реала» за € 42 млн

«Бавария» намерена выкупить у ”Реала” полузащитника Хамеса Родригеса. Мюнхенцы арендовали колумбийца у испанского клуба на два сезона с правом выкупа за € 42 млн Как сообщает Marca, Хамес настолько впечатлил руководство и тренеров «Баварии» своей игрой, что те готовы активировать опцию уже после первого сезона.

По данным источника, мюнхенцы уже оповестили «сливочных» о своем решении, хотя имели право подождать еще год — до конца сезона-2018/19. Сам Хамес также согласен на постоянный переезд в Мюнхен.

Напомним, что за двухлетнюю аренду Родригеса «Бавария» заплатила € 13 млн Таким образом, в общей сложности «Реал» может выручить на сделке по Хамесу € 55 млн