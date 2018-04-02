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Антонио Конте: «Челси» доставил «Тоттенхэму» много проблем, но не использовал свои шансы"
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Антонио Конте: «Челси» доставил «Тоттенхэму» много проблем, но не использовал свои шансы" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Челси» Антонио Конте​ после поражения от «Тоттенхэма» в матче 32-го тура чемпионата Англии (1:3) посетовал на низкую реализацию моментов. По его мнению, в реализации заключается разница между командами.
— Мы показали хорошую игру, особенно в первом тайме, — цитирует пресс-служба клуба Конте. — Нам удалось отличиться лишь однажды, хотя мы наиграли на два или три забитых гола. Вместо этого мы пропустили гол перед самым перерывом, и я думаю, что это отрицательно сказалось на психологическом состоянии команды. Мы потеряли уверенность в своих силах. Тем не менее, мы сильно начали второй тайм, но вскоре пропустили гол, которого можно было избежать. Мы допустили ошибку в игре на свободном мяче. Так складывается этот сезон. Нам остается лишь делать все, что в наших силах, и бороться до конца.
"Челси" доставил «Тоттенхэму» много проблем. Разница заключается в том, что «шпоры» свои шансы реализовали. Такую картину мы могли наблюдать по ходу всего сезона. Мы создаем много моментов, но не используем их. В этом заключается существенная разница, и именно это мы увидели сегодня на поле. Если пересмотреть игру, это очевидно. «Тоттенхэм» использовал свои возможности максимально эффективно. Мы же создали много моментов, но не реализовали их.
Челси — Тоттенхэм Хотспур
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