Футболисты «Амкара» начали подготовку к матчу со «СКА-Хабаровском»

Футболисты «Амкара» вернулись домой из Москвы, где обыграли «Локомотив» (2:1), и начали подготовку к матчу следующего тура чемпионата России, сообщает официальный сайт пермской команды.

Тренировка носила восстановительный характер для футболистов, принимавших участие в игре с «Локо», а остальные игроки получили необходимые нагрузки.

В понедельник у команды выходной, а начиная со вторника футболисты продолжат тренироваться на поле стадиона «Звезда» в ежедневном режиме.

В Хабаровск футболисты отправятся рейсовым самолетом в пятницу.

Напомним, матч 25-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Амкар» состоится в субботу, 7 апреля и начнется в 11:00 по московскому времени.