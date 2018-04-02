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Футболисты «Амкара» начали подготовку к матчу со «СКА-Хабаровском»
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Футболисты «Амкара» начали подготовку к матчу со «СКА-Хабаровском» 

Советский спорт 1 час назад
Футболисты «Амкара» вернулись домой из Москвы, где обыграли «Локомотив» (2:1), и начали подготовку к матчу следующего тура чемпионата России, сообщает официальный сайт пермской команды.
Тренировка носила восстановительный характер для футболистов, принимавших участие в игре с «Локо», а остальные игроки получили необходимые нагрузки.
В понедельник у команды выходной, а начиная со вторника футболисты продолжат тренироваться на поле стадиона «Звезда» в ежедневном режиме.
В Хабаровск футболисты отправятся рейсовым самолетом в пятницу.
Напомним, матч 25-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Амкар» состоится в субботу, 7 апреля и начнется в 11:00 по московскому времени.
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