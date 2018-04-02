Ещё
Футболист «Трабзонспора» Куцка забил гол «Галатасараю» из центрального круга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Трабзонспора» Куцка забил гол «Галатасараю» из центрального круга 

SPORT24.ru 1 час назад
В матче 27-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Трабзонспором» был забит невероятно красивый гол. Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счетом 2:! в пользу «Галатасарая».
В компенсированное время при счете 2:0 гости заработали право на штрафной в центре поля. Полузащитник Юрай Куцка не стал разыгрывать мяч с партнерами, а пробил по воротам из центрального круга и застал врасплох голкипера «Галатасарая» Фернандо Муслеру.
”Галатасарай” лидирует в чемпионате Турции (57 очков), «Трабзонспор» — пятый (42).
SPORT24.ru: последние новости
Венгер: "Выйдет ли Ляказетт в старте на матч с ЦСКА? Давайте подождем" Валерий Кипелов: «Не считаю, что "Спартак" — лидер» «Бавария» решила выкупить Хамеса у «Реала» за € 42 млн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын миллиардера установил рекорд российского футбола41
Больной Смолов поматерился в прямом эфире
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ЦСКА обыграл «Ростов»13
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение