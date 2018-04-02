Футболист «Трабзонспора» Куцка забил гол «Галатасараю» из центрального круга

В матче 27-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Трабзонспором» был забит невероятно красивый гол. Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счетом 2:! в пользу «Галатасарая».

В компенсированное время при счете 2:0 гости заработали право на штрафной в центре поля. Полузащитник Юрай Куцка не стал разыгрывать мяч с партнерами, а пробил по воротам из центрального круга и застал врасплох голкипера «Галатасарая» Фернандо Муслеру.

”Галатасарай” лидирует в чемпионате Турции (57 очков), «Трабзонспор» — пятый (42).