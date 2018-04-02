Футболист забил эффектный гол ударом с 51 метра: видео

Игрок отметился самым длинным голом в чемпионате Турции за последние четыре сезона.

Полузащитник «Трабзонспора» Юрай Куцка забил фантастический гол «Галатарасаю» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Турции. По истечении 90 минут счет составлял 0:2.

Куцка отличился в компенсированное время второго тайма. Получив по ногам от соперника, словенец заработал штрафной в центре поля.

Игрок не стал разыгрывать мяч с партнерами, а пробил его из центрального круга, застав врасплох уругвайского вратаря Фернандо Муслеру. Мяч перелетел через голкипера и оказался в сетке. Это самый длинный гол в чемпионате Турции за последние четыре сезона.

«Галатасарай» возглавляет таблицу чемпионата Турции с 57 очками. «Трабзонспор» располагается на пятой позиции (42).