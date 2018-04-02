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Футболист забил эффектный гол ударом с 51 метра: видео
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Футболист забил эффектный гол ударом с 51 метра: видео 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Игрок отметился самым длинным голом в чемпионате Турции за последние четыре сезона.
Полузащитник «Трабзонспора» Юрай Куцка забил фантастический гол «Галатарасаю» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Турции. По истечении 90 минут счет составлял 0:2.
Куцка отличился в компенсированное время второго тайма. Получив по ногам от соперника, словенец заработал штрафной в центре поля.
Игрок не стал разыгрывать мяч с партнерами, а пробил его из центрального круга, застав врасплох уругвайского вратаря Фернандо Муслеру. Мяч перелетел через голкипера и оказался в сетке. Это самый длинный гол в чемпионате Турции за последние четыре сезона.
«Галатасарай» возглавляет таблицу чемпионата Турции с 57 очками. «Трабзонспор» располагается на пятой позиции (42).
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