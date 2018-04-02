Куцка забил роскошный гол Муслере ударом со штрафного с центра поля. Видео 

Полузащитник «Трабзонспора» Юрай Куцка забил роскошный гол «Галатарасаю» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Турции. Словенец отличился в компенсированное время второго тайма. Куцка заработал штрафной в центре поля, который не стал разыгрывать с партнерами. Вместо этого он нанес прямой удар по воротам Фернандо Муслеры. Уругвайский вратарь не сумел отбить мяч. «Галатасарай» возглавляет таблицу чемпионата Турции с 57 очками. «Трабзонспор» располагается на пятой позиции (42).
⚽ Maçın son dakikasında gelen Kucka’nın olağanüstü golü #Trabzonspor @kuco33
Публикация от BORDO BERELILER (@bordomavitrubun) 1 Апр 2018 в 12:09 PDT