Куцка забил роскошный гол Муслере ударом со штрафного с центра поля. Видео 

Спорт-Экспресс: последние новости

"Анжи" сравнял счет в матче с "Краснодаром" на 94-й минуте

Fight Nights будет проводить бои, несмотря на арест совладельца компании

Почти 2 тысячи человек спустились с горы в Сочи в купальниках