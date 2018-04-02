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Щедрый ретривер накормил маленьких друзей сосисками: видео
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Щедрый ретривер накормил маленьких друзей сосисками: видео 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Видеоролик был снят в китайском городском округе Чжумадянь.
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как золотистый ретривер по кличке Ну-Ну, делится кусочками сосиски с друзьями. Видеоролик был снят в китайском городском округе Чжумадянь. На кадрах видно, как хозяйка предлагает трем собакам разрезанную сосиску со словами: «Вас, ребята, трое. А сосисок только две. Как мне их распределить?».
Ретривер, самый крупный из трех собак, положил лапу на руку хозяйки, которая держит кусочки сосиски и подтолкнул ее к одному псу, тот с удовольствием ее съедает. Потом Ну-ну обнюхивает оставшуюся сосиску, облизывается, и самоотверженно подталкивает руку к маленькой собаке, которая сидит с другой стороны от ретривера.
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