Александр Бубнов: ЦСКА реализовал эпизоды, которые и моментами-то не назвать

«С точки зрения содержания игра была совершенно равная, шла вязкая борьба, причем команды действовали в схожем ключе. Обилие передач верхом, забросов на нападающих объяснялось ужасным состоянием поля, потому выбрать комбинационный рисунок не представлялось возможным.

В таких обстоятельствах сказалось преимущество ЦСКА в классе и организованности. Хотя и „Ростов“ бился на совесть, армейцы реализовали свои эпизоды у чужих ворот, которые и моментами-то не назвать. В лучшем случае „полумоменты“. Если гол Щеннкикова — это все же стечение обстоятельств, то второй — лишь отчасти. Да, имел место рикошет, но защитники оказались не готовы заблокировать дальнюю штангу, а Вернблум своего не упустил.