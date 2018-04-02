Александр Бубнов: ЦСКА реализовал эпизоды, которые и моментами-то не назвать 

«С точки зрения содержания игра была совершенно равная, шла вязкая борьба, причем команды действовали в схожем ключе. Обилие передач верхом, забросов на нападающих объяснялось ужасным состоянием поля, потому выбрать комбинационный рисунок не представлялось возможным.
В таких обстоятельствах сказалось преимущество ЦСКА в классе и организованности. Хотя и „Ростов“ бился на совесть, армейцы реализовали свои эпизоды у чужих ворот, которые и моментами-то не назвать. В лучшем случае „полумоменты“. Если гол Щеннкикова — это все же стечение обстоятельств, то второй — лишь отчасти. Да, имел место рикошет, но защитники оказались не готовы заблокировать дальнюю штангу, а Вернблум своего не упустил.
ЦСКА по весне традиционно выглядит уверенно. После перерыва армейцы пока единственными идут без осечек и по потерянным очкам догнали »Спартак». Однако в апреле их ждет архисложный календарь, когда с серьезными соперниками придется регулярно играть через два дня на третий. Если им удастся уверенно преодолеть этот отрезок дистанции, то как минимум шансы на попадание в Лигу чемпионов будут высокими», — приводит слова Бубнова Sportbox.Ru.